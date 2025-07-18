За неделю более 30 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю
Всего с начала 2025 года 1231 нарушитель привлечен к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области.
За неделю 33 рязанца получили штрафы за незаконную торговлю. Об этом сообщает мэрия.
Всего с начала 2025 года 1231 нарушитель привлечен к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области.