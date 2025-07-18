Врачи предупредили рязанцев о риске отравления арбузами и льдом летом

Лето — лучшее время для отдыха, но и сезон острых кишечных инфекций. При температуре от +20°C бактерии и вирусы активно размножаются. Опасность могут представлять открытые арбузы, это идеальная среда для микробов, особенно если неясно, кто и чем их резал. А лед часто делают из неочищенной воды, что тоже может привести к отравлению. Кроме того, опасность представляют еда на пляже или приготовленная дома самостоятельно, а также скоропортящиеся продукты.

Врачи предупредили рязанцев о риске отравления арбузами и льдом летом. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на врача-инфекциониста Владимира Неронова.

По его словам, лето — лучшее время для отдыха, но и сезон острых кишечных инфекций. При температуре от +20°C бактерии и вирусы активно размножаются. Опасность могут представлять открытые арбузы, это идеальная среда для микробов, особенно если неясно, кто и чем их резал. А лед часто делают из неочищенной воды, что тоже может привести к отравлению.

Кроме того, опасность представляют еда на пляже или приготовленная дома самостоятельно, а также скоропортящиеся продукты.