В Якутии женщина обнаружила в гробу подмену тела погибшего на СВО мужа

В Якутии женщина обнаружила в гробу подмену тела погибшего на СВО мужа. Об этом пишут «Плохие новости». Как стало известно, жительница получила официальное извещение о гибели своего мужа, принимавшего участие в боевых действиях.

Дата похорон была назначена на 5 июля. Транспортировка тела должна была осуществиться из Ростова-на-Дону, где, предположительно, проводились необходимые процедуры идентификации и подготовки к отправке. При вскрытии цинкового гроба, семья была потрясена увиденным. Внутри находилось тело мужчины, абсолютно не соответствующего ни внешности, ни каким-либо другим отличительным признакам погибшего военнослужащего.

В настоящий момент женщина направила официальные обращения в высшие инстанции.

Инициировано проведение служебной проверки, ключевым элементом которой является ДНК-экспертиза.