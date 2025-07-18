В Рязани состоятся «социальные танцы»

«Социальные танцы» пройдут 19 и 26 июля в рязанском ЦПКиО. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Активное долголетие — Здоровая Рязань». «Танцы помогают найти единомышленников и новые знакомства, вести здоровый образ жизни. Всех желающих будут ждать в 17:00 на площадке со стороны входа в парк с улицы Братиславской», — отметили в мэрии. Там также подчеркнули, что мероприятие будет проходить каждую субботу августа в 17:00.

В Рязани состоятся «социальные танцы». Об этом сообщает мэрия.

«Социальные танцы» пройдут 19 и 26 июля в рязанском ЦПКиО. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Активное долголетие — Здоровая Рязань».

«Танцы помогают найти единомышленников и новые знакомства, вести здоровый образ жизни. Всех желающих будут ждать в 17:00 на площадке со стороны входа в парк с улицы Братиславской», — отметили в мэрии.

Там также подчеркнули, что мероприятие будет проходить каждую субботу августа в 17:00.

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