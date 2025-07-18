В Рязани 16 работникам предприятия два месяца не выплачивали зарплату

Отмечается, что заработная плата не выплачивалась без уважительных причин. Общая сумма задолженности составила более 25 млн рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела и принимает комплекс мер для защиты прав работников.