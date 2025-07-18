В России упали цены на арбузы почти на 20%

Отмечается, что в сетевых магазинах цены на арбузы начинаются от 30 рублей за кг, что на 17% ниже, чем в июле 2024 года. На снижение стоимости арбузов влияют рост поступлений от отечественных производителей, расширение поставок, а также сезонный спрос.

В России упали цены на арбузы почти на 20%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

Отмечается, что в сетевых магазинах цены на арбузы начинаются от 30 рублей за кг, что на 17% ниже, чем в июле 2024 года.

На снижение стоимости арбузов влияют рост поступлений от отечественных производителей, расширение поставок, а также сезонный спрос.