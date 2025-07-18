В России создадут цифровой профиль россиянина до 35 лет

Цифровой профиль граждан появится на Госуслугах. По данным издания, там будут хранить всю информацию о человеке: социальный статус, семейное положение, текущее и прошлые места учебы и работы. Предполагается, что профиль будет автоматически обновляться при изменении статуса гражданина: например, при устройстве на новую работу или при поступлении в вуз.

В России создадут цифровой профиль россиянина до 35 лет. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Цифровой профиль граждан появится на Госуслугах. По данным издания, там будут хранить всю информацию о человеке: социальный статус, семейное положение, текущее и прошлые места учебы и работы.

Предполагается, что профиль будет автоматически обновляться при изменении статуса гражданина: например, при устройстве на новую работу или при поступлении в вуз.