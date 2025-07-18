В России предложили заморозить цены на некоторые продукты

Правительству России нужно на три-четыре месяца заморозить стоимость некоторых социально значимых продуктов питания: яиц, картофеля и мяса. Для недопущения нового витка роста цен.

В России предложили заморозить цены на некоторые продукты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

По их данным, правительству России нужно на три-четыре месяца заморозить стоимость некоторых социально значимых продуктов питания: яиц, картофеля и мяса.

Для недопущения нового витка роста цен.