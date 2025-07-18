В России предложили наказывать родителей за фото с алкоголем в соцсетях

Инициатор считает, что такие снимки могут негативно влиять на формирование у детей правильного представления о нормах поведения. Он также отметил, что некоторые люди и без вмешательства закона делают замечания семьям, которые употребляют алкоголь в присутствии детей. Депутат подчеркнул, что государство должно взять на себя ответственность за защиту детей от пропаганды алкоголя со стороны родителей.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести штрафы для родителей, публикующих в соцсетях фотографии с алкоголем и детьми. Об этом сообщает «Лайф».

Инициатор считает, что такие снимки могут негативно влиять на формирование у детей правильного представления о нормах поведения. Он также отметил, что некоторые люди и без вмешательства закона делают замечания семьям, которые употребляют алкоголь в присутствии детей.

Депутат подчеркнул, что государство должно взять на себя ответственность за защиту детей от пропаганды алкоголя со стороны родителей.