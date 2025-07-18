В Мурманской области подростки издевались над 13-летним школьником и выкладывали это в сеть

В Мурманской области подростки издевались над 13-летним школьником и выкладывали это в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, все произошло 11 июля. В местных пабликах появились видео, на которых группа подростков издевается над 13-летним мальчиком. Подростки скидывали его со второго этажа дома со связанными ногами, пытались поджечь в сарае, подвешивали к потолку и избивали. По словам местных жителей, после падения из окна у мальчика сломана рука. Известно, что над школьником издевались уже давно.

СК по Мурманской области возбудил уголовное дело по факту истязания подростка. Личности тех, кто издевался над мальчиком, установлены, с ними работают следователи.