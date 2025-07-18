В Госдуме призвали россиян готовиться к блокировке WhatsApp*
Мессенджер с очень большой вероятностью попадет под запрет ПО из недружественных стран. Потому следует ожидать, что WhatsApp* полностью покинет российский рынок.
Россиян призвали готовиться к блокировке WhatsApp. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на депутата Антона Горелкина.
Он сообщил, что мессенджер с очень большой вероятностью попадет под запрет ПО из недружественных стран. Потому следует ожидать, что WhatsApp* полностью покинет российский рынок.
*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией