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Суд Рязани вновь рассмотрит дело экс-министра стройкомплекса Вячеслава Меньшова
Судебное заседание назначили на 21 июля 2025 года. Вячеслава Меньшова обвиняют по статье 30 части 3 и статье 283.2 части 1 УК РФ, которые подразумевают покушение на преступление и выезд из России лица, допущенного к гостайне и не имеющего право покидать страну. Ранее сообщалось, что бывшего министра строительного комплекса Рязанской области Вячеслава Меньшова обвинили в попытке нарушить требования по защите государственной тайны. Советский районный суд вынес решение по уголовному делу, однако чиновник его обжаловал и постановление отменили. Вячеславу Меньшову грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, а также до трех лет колонии.

Советский районный суд вновь рассмотрит дело в отношении бывшего министра строительного комплекса Вячеслава Меньшова. Соответствующая информация содержится в картотеке дел.

Судебное заседание назначили на 21 июля 2025 года. Вячеслава Меньшова обвиняют по статье 30 части 3 и статье 283.2 части 1 УК РФ, которые подразумевают покушение на преступление и выезд из России лица, допущенного к гостайне и не имеющего право покидать страну.

Ранее сообщалось, что бывшего министра строительного комплекса Рязанской области Вячеслава Меньшова обвинили в попытке нарушить требования по защите государственной тайны.

Советский районный суд вынес решение по уголовному делу, однако чиновник его обжаловал и постановление отменили. Вячеславу Меньшову грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, а также до трех лет колонии.