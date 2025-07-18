Синоптики рассказали, когда отступят дожди

В ночь на субботу посвежеет, а к вечеру ожидается гроза и ливни. В воскресенье погода не изменится и останется дождливой. Всю следующую неделю также ожидается пасмурная погода. Дожди отступят только к выходным.

Синоптики рассказали, когда отступят дожди. Об этом написал специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на субботу посвежеет, а к вечеру ожидается гроза и ливни.

В воскресенье погода не изменится и останется дождливой.

Всю следующую неделю также ожидается пасмурная погода. Дожди отступят только к выходным.