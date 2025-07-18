С начала лета в России пропали более 70 детей

За первые месяцы лета о пропаже несовершеннолетних было подано 74 обращения. 56 детей нашли живыми, 11 — погибшими, семь до сих пор числятся пропавшими без вести. Больше всего обращений поступает из Приморского край — 30, Удмуртии — 10, Оренбургской области — 7. В Свердловской, Кемеровской, Пермской областях регистрировали по 4-5 заявлений о пропаже детей.

С начала лета в России пропали более 70 детей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, за первые месяцы лета о пропаже несовершеннолетних было подано 74 обращения. 56 детей нашли живыми, 11 — погибшими, семь до сих пор числятся пропавшими без вести.

Больше всего обращений поступает из Приморского край — 30, Удмуртии — 10, Оренбургской области — 7. В Свердловской, Кемеровской, Пермской областях регистрировали по 4-5 заявлений о пропаже детей.