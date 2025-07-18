С начала года в Рязанской области зафиксировали четыре случая бешенства у животных

Очаги бешенства регистрировали в Старожиловском, Рыбновском и Касимовском районах. В местах заражения объявлялся карантин. Отмечается, что заболевания бешенством фиксировали среди домашних и диких животных.