Рязанские полицейские депортировали из России четырех мигрантов
Депортации подлежали двое граждан закавказской и среднеазиатской республик, которые были осуждены за кражи и недавно освободились из исправительных колоний. Принудительному выдворению подверглись двое граждан страны Средней Азии. Ранее сотрудники полиции уличили их в нарушениях миграционного законодательства. В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в аэропорт «Домодедово» для вылета. Авиабилеты они приобретали за свой счет.
Рязанские полицейские депортировали из России четырех мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Депортации подлежали двое граждан закавказской и среднеазиатской республик, которые были осуждены за кражи и недавно освободились из исправительных колоний.
Принудительному выдворению подверглись двое граждан страны Средней Азии. Ранее сотрудники полиции уличили их в нарушениях миграционного законодательства.
В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в аэропорт «Домодедово» для вылета. Авиабилеты они приобретали за свой счет.