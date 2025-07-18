Рязанские полицейские депортировали из России четырех мигрантов

Депортации подлежали двое граждан закавказской и среднеазиатской республик, которые были осуждены за кражи и недавно освободились из исправительных колоний. Принудительному выдворению подверглись двое граждан страны Средней Азии. Ранее сотрудники полиции уличили их в нарушениях миграционного законодательства. В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в аэропорт «Домодедово» для вылета. Авиабилеты они приобретали за свой счет.

Рязанские полицейские депортировали из России четырех мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Депортации подлежали двое граждан закавказской и среднеазиатской республик, которые были осуждены за кражи и недавно освободились из исправительных колоний.

Принудительному выдворению подверглись двое граждан страны Средней Азии. Ранее сотрудники полиции уличили их в нарушениях миграционного законодательства.

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в аэропорт «Домодедово» для вылета. Авиабилеты они приобретали за свой счет.