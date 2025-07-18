Рязанку осудят за продажу спиртного подростку

Установлено, что обвиняемая, ранее привлеченная к административной ответственности, в декабре 2024 года, находясь на своем рабочем месте, снова продала алкоголь 17-летнему подростку. Уголовное дело направлено в суд.