Рязанку осудят за продажу спиртного подростку
Установлено, что обвиняемая, ранее привлеченная к административной ответственности, в декабре 2024 года, находясь на своем рабочем месте, снова продала алкоголь 17-летнему подростку. Уголовное дело направлено в суд.
Рязанку осудят за продажу спиртного подростку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что обвиняемая, ранее привлеченная к административной ответственности, в декабре 2024 года, находясь на своем рабочем месте, снова продала алкоголь 17-летнему подростку.
Уголовное дело направлено в суд.