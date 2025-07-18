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Россияне сообщили о сбое в приложении «Вкусно и точка»
Большинство пользователей сообщают, что платформа не загружается, в том числе в веб-версии. Также часть граждан рассказали, что сделали онлайн-заказ, за который списали деньги, но доставка так и не пришла. У некоторых операция зависла на этапе оформления.

Россияне сообщили о сбое в приложении «Вкусно и точка». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Большинство пользователей сообщают, что платформа не загружается, в том числе в веб-версии. Также часть граждан рассказали, что сделали онлайн-заказ, за который списали деньги, но доставка так и не пришла.

У некоторых операция зависла на этапе оформления.

Фото: скриншот с сайта Downdetector.