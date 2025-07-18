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Россиян предупредили о рисках стать соучастником дропперов
Борьба с незаконным выводом денег привела к появлению парадокса в сфере торговли криптовалютой за рубли. Иногда можно купить актив, например, USDT, по цене 79 рублей, а затем продать его за 83 рубля. В обычной рыночной торговле такое невозможно, так как это представляет собой простую арбитражную возможность: покупку актива по более низкой цене и его немедленную продажу по более высокой, что обеспечивает быструю прибыль. Хотя на этом можно заработать, такие действия могут привести к серьезным последствиям. Инвесторы могут стать соучастниками вывода «грязных денег» и столкнуться с блокировкой карты или даже уголовным преследованием.

В России ведется активная борьба с дропперами — людьми, чьи банковские карты используются для вывода украденных денег. Однако это привело к появлению парадокса в сфере торговли криптовалютой за рубли. Об этом пишет РБК со ссылкой на финансового консультанта Сергея Варфоломеева.

Он объясняет, что иногда можно купить актив, например, USDT, по цене 79 рублей, а затем продать его за 83 рубля. Это явление известно как инвертированный или перекрестный спред. В обычной рыночной торговле такое невозможно, так как это представляет собой простую арбитражную возможность: покупку актива по более низкой цене и его немедленную продажу по более высокой, что обеспечивает быструю прибыль.

Торговля криптовалютой на бирже за рубли отличается от обычной биржевой торговли. Здесь нет единого курса, инвесторы выставляют свои заявки на покупку и продажу актива по своим ценам, и сделка заключается, когда находится другая сторона, готовая принять эти условия. Расчеты происходят не через биржевую инфраструктуру, а через переводы от неизвестных физических лиц на карту.

Хотя на этом можно заработать, такие действия могут привести к серьезным последствиям. Инвесторы могут стать соучастниками вывода «грязных денег» и столкнуться с блокировкой карты или даже уголовным преследованием.