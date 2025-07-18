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В РГРТУ предложили перспективные направления для будущих IT-специалистов

Сегодня, когда мир стремительно переходит на цифровые рельсы, специалисты, способные работать на стыке радиотехники и IT, становятся настоящими «золотыми кадрами». Именно таких профессионалов готовит Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина.

В РГРТУ радиотехнику и IT можно изучать на нескольких факультетах. Факультет радиотехники и телекоммуникаций предлагает направление «Радиотехника» с программой «Радиофотоника», где студенты осваивают и радиоэлектронику, и современные IT-дисциплины: цифровую обработку сигналов, программирование и компьютерное проектирование. Здесь же можно изучать инфокоммуникационные технологии и системы связи, что особенно актуально в эпоху развития сетей 5G и интернета вещей.

Факультет электроники в сотрудничестве с МФТИ реализует программу «Радиотехническая электроника», где упор делается на физико-технические основы электроники с применением IT-технологий для проектирования микроэлектронных устройств.

Для тех, кто хочет специализироваться на автоматизации, есть факультет автоматики и информационных технологий в управлении, где изучают управление в технических системах и прикладную информатику. Также факультет вычислительной техники готовит IT-специалистов, способных разрабатывать программное обеспечение для радиосистем и телекоммуникаций.

Выпускники РГРТУ высоко востребованы на рынке труда — 93% из них находят работу в первый год после выпуска.

Дополнительным преимуществом является возможность параллельно с основным образованием получить военную специальность. Студенты регулярно участвуют в престижных IT-соревнованиях.

Как поступить в РГРТУ им. В. Ф. Уткина: баллы, льготы и целевое обучение.

Как поступить в один из лучших технических вузов страны — Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина?

В 2025 году доступно 4 перспективных профиля:

— 11.03.01 «Радиотехника»;

— 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»;

— 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»;

— 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».

Для поступления нужны результаты 3 экзаменов — математика (профиль), физика или информатика и русский язык.

Особые возможности предоставляются победителям олимпиад — они могут поступить без вступительных испытаний. Также существуют квоты для детей участников СВО, детей-сирот, инвалидов и других льготных категорий.

В РГРТУ есть дополнительные баллы за индивидуальные достижения (до 10 баллов суммарно):

  1. Аттестат с отличием или золотая/серебряная медаль — 6 баллов;
  2. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием — 6 баллов;
  3. Участие в олимпиадах (от 2 до 4 баллов в зависимости от уровня).

Важные условия:

— можно получить баллы только за одно достижение из пунктов 1 и 2;

— баллы начисляются за олимпиады по профильным предметам (математика, информатика, физика и др.);

— максимальная сумма дополнительных баллов — не более 10.

Стоит рассмотреть вариант целевого обучения от предприятий-партнеров. В таком случае обучение будет бесплатным, а студент будет получать стипендию, но после выпуска необходимо отработать 3-5 лет в компании.