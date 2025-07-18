Путин поручил ввести новые ограничения на использование иностранных мессенджеров
Президент РФ поручил правительству представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России мессенджеров, разработанных в недружественных государствах. Также ограничения поручили ввести на использование иностранного ПО.
Путин поручил ввести новые ограничения на использование иностранных мессенджеров. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ поручил правительству представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России мессенджеров, разработанных в недружественных государствах.
Также ограничения поручили ввести на использование иностранного ПО.