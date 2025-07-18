Путин поручил ввести новые ограничения на использование иностранных мессенджеров

Президент РФ поручил правительству представить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России мессенджеров, разработанных в недружественных государствах. Также ограничения поручили ввести на использование иностранного ПО.