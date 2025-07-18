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Отечественная горнодобывающая техника покоряет международный рынок

Кредит в размере 70 млн рублей по Московской программе льготного кредитования на развитие экспортной деятельности предоставил компании «Карьерный клуб» банк ВТБ. Дополнительное финансирование позволило предприятию заключить первый экспортный контракт на поставку четырех грохотов* в Республику Беларусь. «Поддержка ведущих предприятий, занятых в сфере машиностроения, — одна из приоритетных задач на пути укрепления технологического суверенитета нашей страны. Участвуя в таких проектах, мы содействуем развитию целого комплекса смежных отраслей. Благодаря этому появляются десятки новых рабочих мест, а экспортные заказы выполняются качественно и в срок», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ. «Благодаря финансированию мы смогли оперативно нарастить производственные мощности и выполнить первый экспортный заказ. Наши грохоты — достойная замена современных зарубежных аналогов по совокупности параметров, включая производительность и энергоэффективность. Локализация производства в России делает эту технику доступнее и позволяет занять достойную нишу на рынке современного мобильного дробильно-сортировочного оборудования», — подчеркнул Дмитрий Окишев, генеральный директор ООО «Карьерный клуб». С 2022 года «Карьерный клуб» успешно реализует программу импортозамещения, запустив серийное производство дробильно-сортировочного оборудования АТОМ, соответствующего международным стандартам. * специальное оборудование, которое предназначено для разделения твердого кускового материала по фракциям.