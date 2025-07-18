На улице Ситниковской в Рязани фура с цистерной врезалась в Nissan

На кадрах видно, что легковушка поворачивала направо через три полосы прямо перед большегрузом, который не успел затормозить. В результате столкновения нарушителя ПДД развернуло поперек дороги. О пострадавших неизвестно.

На улице Ситниковской в Рязани фура с цистерной врезалась в Nissan. Об этом сообщили в группе «ПУВР» ВКонтакте.

На кадрах видно, что легковушка поворачивала направо через три полосы прямо перед большегрузом, который не успел затормозить. В результате столкновения нарушителя ПДД развернуло поперек дороги.

О пострадавших неизвестно.

Фото и видео: группа «ПУВР» ВКонтакте.