На улице Ситниковской в Рязани фура с цистерной врезалась в Nissan
На кадрах видно, что легковушка поворачивала направо через три полосы прямо перед большегрузом, который не успел затормозить. В результате столкновения нарушителя ПДД развернуло поперек дороги. О пострадавших неизвестно.
На улице Ситниковской в Рязани фура с цистерной врезалась в Nissan. Об этом сообщили в группе «ПУВР» ВКонтакте.
На кадрах видно, что легковушка поворачивала направо через три полосы прямо перед большегрузом, который не успел затормозить. В результате столкновения нарушителя ПДД развернуло поперек дороги.
О пострадавших неизвестно.
Фото и видео: группа «ПУВР» ВКонтакте.