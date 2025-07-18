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Bloomberg: Россия побеждает инфляцию
В сообщении подчеркнули, что Центробанк доказал эффективность своих методов, темпы роста цен в РФ в июне заметно снизились. «Хотя годовой уровень инфляции держится на отметке 9%, что превышает целевые 4%, рост цен в моменте соответствует намеченному целевому показателю», - отмечается в публикации.

Россия побеждает инфляцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В сообщении подчеркнули, что Центробанк доказал эффективность своих методов, темпы роста цен в РФ в июне заметно снизились.

«Хотя годовой уровень инфляции держится на отметке 9%, что превышает целевые 4%, рост цен в моменте соответствует намеченному целевому показателю», — отмечается в публикации.