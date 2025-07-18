Bloomberg: Россия побеждает инфляцию

В сообщении подчеркнули, что Центробанк доказал эффективность своих методов, темпы роста цен в РФ в июне заметно снизились. «Хотя годовой уровень инфляции держится на отметке 9%, что превышает целевые 4%, рост цен в моменте соответствует намеченному целевому показателю», - отмечается в публикации.