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Владимир Путин поддержал ограничение зарубежных компаний
На встрече с представителями бизнеса, состоявшейся в конце мая, президент России Владимир Путин обсудил проблемы, связанные с деятельностью зарубежных компаний в стране. Глава компании IVA Technologies Станислав Иодковский выразил обеспокоенность тем, что такие сервисы, как Zoom и Microsoft, «не до конца» ушли из России, в результате чего российская экономика теряет миллиарды рублей. Путин поддержал инициативу Иодковского, отметив необходимость ограничить деятельность этих компаний в ответ на их действия. Об этом сообщили на сайте РБК. В рамках борьбы с иностранными мессенджерами Роскомнадзор продолжает обновлять перечень сервисов, запрещенных для передачи персональных и финансовых данных. В этом году были заблокированы Discord и Viber. Однако для обычных пользователей запрета на общение в иностранных мессенджерах нет, хотя многие из них уже недоступны в России, включая Instagram и Facebook. С 1 июня 2025 года государственные органы, банки и крупные компании будут обязаны отказаться от использования иностранных мессенджеров для официальной коммуникации с гражданами. Это решение стало частью более широкой политики, направленной на ограничение влияния недружественных стран, список которых в настоящее время насчитывает почти 50 наименований.

На встрече с представителями бизнеса, состоявшейся в конце мая, президент России Владимир Путин обсудил проблемы, связанные с деятельностью зарубежных компаний в стране. Глава компании IVA Technologies Станислав Иодковский выразил обеспокоенность тем, что такие сервисы, как Zoom и Microsoft, «не до конца» ушли из России, в результате чего российская экономика теряет миллиарды рублей. Путин поддержал инициативу Иодковского, отметив необходимость ограничить деятельность этих компаний в ответ на их действия. Об этом сообщили на сайте РБК.

В рамках борьбы с иностранными мессенджерами Роскомнадзор продолжает обновлять перечень сервисов, запрещенных для передачи персональных и финансовых данных. В этом году были заблокированы Discord и Viber. Однако для обычных пользователей запрета на общение в иностранных мессенджерах нет, хотя многие из них уже недоступны в России, включая Instagram и Facebook.

С 1 июня 2025 года государственные органы, банки и крупные компании будут обязаны отказаться от использования иностранных мессенджеров для официальной коммуникации с гражданами. Это решение стало частью более широкой политики, направленной на ограничение влияния недружественных стран, список которых в настоящее время насчитывает почти 50 наименований.