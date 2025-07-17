Ветераны СВО получили дипломы об окончании МГИМО по управлению горинфраструктурой

Церемония выпуска второй программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» прошла 17 июля в Доме приемов Министерства иностранных дел. Программа профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» была организована Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса при поддержке Фонда «Защитники Отечества». Дипломы получили 19 ветеранов боевых действий из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.

Церемония выпуска второй программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» прошла 17 июля в Доме приемов Министерства иностранных дел. Программа профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» была организована Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса при поддержке Фонда «Защитники Отечества».

Дипломы получили 19 ветеранов боевых действий из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.

В ходе обучения участники СВО освоили современные методы управления, включая антикризисные стратегии. Они также изучили практики взаимодействия с населением, цифровые аспекты инженерных систем и коммуникаций, а также ряд специализированных вопросов. Среди них — региональное управление и территориальное планирование, управление региональным и городским хозяйством, а также управление государственным и муниципальным жилищным фондом.

Как сообщает ведомство, в рамках обучения участники СВО освоили не только теоретическую, но и практическую часть: выездные мероприятия на объекты инфраструктуры Московской области.

Напомним, что на территории Рязанской области также реализуется обучение для участников СВО — «Герои62». Участниками второго потока проекта «Герои62» в Рязанской области станут 46 человек. Программу составили ведущие вузы региона вместе с РАНХиГС. Она включает вопросы государственной политики и системы управления, экономики и финансов, регионального и муниципального управления, современных технологий управления. Важно отметить, что Рязанская область стала одним из первых регионов, запустивших подобный проект.