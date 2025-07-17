В Рязани утвердили новые требования к размерам кладбищ

Согласно документу, минимальный расчетный показатель обеспеченности земель для кладбищ традиционного захоронения увеличится с 0,16 до 0,24 га на тысячу человек. Допустимая минимальная площадь для урновых захоронений после кремации уменьшится с 0,10 до 0,02 га на тысячу человек. Кроме того, кладбища должны располагаться на расстоянии не менее 300 метров от границ жилой застройки, общественных сооружений и зон отдыха. При этом размер площади для захоронений не может превышать 40 га.

Рязанская городская дума внесла изменения в нормативы градостроительного проектирования и утвердила требования к размерам площадей для захоронений. Решение опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Согласно документу, минимальный расчетный показатель обеспеченности земель для кладбищ традиционного захоронения увеличится с 0,16 до 0,24 га на тысячу человек.

Допустимая минимальная площадь для урновых захоронений после кремации уменьшится с 0,10 до 0,02 га на тысячу человек.

Кроме того, кладбища должны располагаться на расстоянии не менее 300 метров от границ жилой застройки, общественных сооружений и зон отдыха. При этом размер площади для захоронений не может превышать 40 га.

Ранее стало известно, что в Рязани планируют поменять нормативы градостроительного проектирования.