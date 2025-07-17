В перинатальном центре за полгода родилось 36 пар близнецов и двойняшек
Перинатальный центр опубликовал данные о количестве рожденных детей за полгода. Об этом рассказали в соцсетях учреждения. За указанный период у 36 женщин родились сразу по два ребенка. В одном из месяцев зафиксировано 9 подобных случаев. Из них 13 пар были доношенными, а 23 родились раньше срока. Двенадцать мам стали обладательницами «королевских» двойняшек — мальчика и девочки. Также на свет появились 6 пар девочек и 18 пар мальчиков. Самый маленький вес у девочки составил 930 граммов, в то время как самый большой вес у мальчика достиг 3,5 кг.
Перинатальный центр опубликовал данные о количестве рожденных детей за полгода. Об этом рассказали в соцсетях учреждения.
За указанный период у 36 женщин родились сразу по два ребенка. В одном из месяцев зафиксировано 9 подобных случаев. Из них 13 пар были доношенными, а 23 родились раньше срока.
Двенадцать мам стали обладательницами «королевских» двойняшек — мальчика и девочки.
Также на свет появились 6 пар девочек и 18 пар мальчиков.
Самый маленький вес у девочки составил 930 граммов, в то время как самый большой вес у мальчика достиг 3,5 кг.