В перинатальном центре за полгода родилось 36 пар близнецов и двойняшек

Перинатальный центр опубликовал данные о количестве рожденных детей за полгода. Об этом рассказали в соцсетях учреждения. За указанный период у 36 женщин родились сразу по два ребенка. В одном из месяцев зафиксировано 9 подобных случаев. Из них 13 пар были доношенными, а 23 родились раньше срока. Двенадцать мам стали обладательницами «королевских» двойняшек — мальчика и девочки. Также на свет появились 6 пар девочек и 18 пар мальчиков. Самый маленький вес у девочки составил 930 граммов, в то время как самый большой вес у мальчика достиг 3,5 кг.

Перинатальный центр опубликовал данные о количестве рожденных детей за полгода. Об этом рассказали в соцсетях учреждения.

За указанный период у 36 женщин родились сразу по два ребенка. В одном из месяцев зафиксировано 9 подобных случаев. Из них 13 пар были доношенными, а 23 родились раньше срока.

Двенадцать мам стали обладательницами «королевских» двойняшек — мальчика и девочки.

Также на свет появились 6 пар девочек и 18 пар мальчиков.

Самый маленький вес у девочки составил 930 граммов, в то время как самый большой вес у мальчика достиг 3,5 кг.