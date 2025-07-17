В минстрое рассказали о сложностях строительства школы в Семчине

Глава рязанского минстроя Марат Султанов заявил, что модель строительства соцобъектов по концессионному соглашению с «ПроШколой», по которому строится школа в Семчино, себя дискредитировала. По словам министра, стройка характеризуется как рисковый объект, вопрос строительства школы находится у правительства региона на контроле, подрядчик нарастил количество людей и темп работы.

В минстрое рассказали о сложностях строительства школы в Семчине. Об этом пишет РИА « МедиаРязань ».

Глава рязанского минстроя Марат Султанов заявил, что модель строительства соцобъектов по концессионному соглашению с «ПроШколой», по которому строится школа в Семчино, себя дискредитировала.

По словам министра, стройка характеризуется как рисковый объект, вопрос строительства школы находится у правительства региона на контроле, подрядчик нарастил количество людей и темп работы.