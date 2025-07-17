В Скопинском районе начались работы по бурению новой скважины

В Лопатино подрядчик начал работы по бурению новой скважины. Об этом сообщили в телеграм-канале Скопингаген. Ранее зампред правительства Рязанской области Рустам Халиков заявлял: «Ситуация в селе Лопатино находится на особом контроле у губернатора. Сейчас наша задача — обеспечить максимально быстрый старт работ по бурению новой скважины и четкую координацию всех задействованных служб. Вопрос обеспечения людей питьевой водой в приоритете».