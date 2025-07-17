В Госдуме приняли поправки в проект о штрафах за поиск экстремистского контента

В четверг, 17 июля, Госдума приняла поправку о введении штрафов до пяти тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Также принята поправка о штрафах до полумиллиона за распространение рекламы VPN. Отмечается, что поправки не запрещают использование VPN, они направлены на то, чтобы такие сервисы не использовались для поиска запрещенного контента, который включен в перечень Минюста.

В Госдуме приняли поправки в проект о штрафах за поиск экстремистского контента. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 17 июля, Госдума приняла поправку о введении штрафов до пяти тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Также принята поправка о штрафах до полумиллиона за распространение рекламы VPN.

Отмечается, что поправки не запрещают использование VPN, они направлены на то, чтобы такие сервисы не использовались для поиска запрещенного контента, который включен в перечень Минюста.