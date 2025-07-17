В Госдуме отказались от введения налога на бездетность

«Введение налога на бездетность — не наш путь», — заявил Володин. Он отметил, что альтернативой налогу станет поддержка от государства, а также «любовь и уважение в отношениях». Напомним, инициативу предложили в марте прошлого года. Авторы проекта считали что эта мера поможет увеличить рождаемость. Депутаты предлагали брать с бездетных россиянок до 20% от дохода в счет налога.

В Госдуме отказались от введения налога на бездетность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина.

«Введение налога на бездетность — не наш путь», — заявил Володин.

Он отметил, что альтернативой налогу станет поддержка от государства, а также «любовь и уважение в отношениях».

Напомним, инициативу предложили в марте прошлого года. Авторы проекта считали что эта мера поможет увеличить рождаемость. Депутаты предлагали брать с бездетных россиянок до 20% от дохода в счет налога.