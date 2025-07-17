В Госдуме оценили идею отмены аренды электросамокатов в России

По словам первого замглавы комитета ГД по транспорту Павла Федяева, решение будут принимать сами регионы, полномочия им уже предоставлены. Например, в Благовещенске ограничили любые самокаты: за передвижение и даже их размещение предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей. На федеральном уровне такие меры вводить не планируется.

В Госдуме оценили идею отмены аренды электросамокатов в России. Об этом пишет «Газета. ру».

По словам первого замглавы комитета ГД по транспорту Павла Федяева, решение будут принимать сами регионы, полномочия им уже предоставлены.

Например, в Благовещенске ограничили любые самокаты: за передвижение и даже их размещение предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей.

На федеральном уровне такие меры вводить не планируется.