В центре Рязани после дождей провалился асфальт

Рязанец утверждает, что фото сделаны около дома № 66 на улице Свободы. На изображениях можно увидеть глубокую яму в асфальте около канализационного люка недалеко от тротуара. Место не огорожено сигнальной лентой.