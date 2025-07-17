В центре Рязани после дождей провалился асфальт
Рязанец утверждает, что фото сделаны около дома № 66 на улице Свободы. На изображениях можно увидеть глубокую яму в асфальте около канализационного люка недалеко от тротуара. Место не огорожено сигнальной лентой.
На улице Свободы провалился асфальт после дождей. Фотографии разместили в соцсетях в четверг, 17 июля.
Рязанец утверждает, что фото сделаны около дома № 66 на улице Свободы.
На изображениях можно увидеть глубокую яму в асфальте около канализационного люка недалеко от тротуара. Место не огорожено сигнальной лентой.