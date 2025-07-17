Улицы Рязани останутся без света 18 июля

В Рязани 18 июля с 09:00 до 15:00 будет временно отключена электроэнергия в ряде жилых домов. Об этом информирует РГРЭС. Отключение затронет следующие адреса: 4-й Дягилевский проезд: д. 4, 6, 8к2, 7, 14к2, 19, 16к2, 18; 5-й Дягилевский проезд: д. 4, 8, 10, 12, 14, 7, 9, 13к1, 24к1, 25, 16, 16к1, 19, 17к1, 21-а, 25к1, 19-а, 20, 21к1, 21; ул. Дягилевская: д. 76, 82, 84-б, 84, 84-а, 82-а.