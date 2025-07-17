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У рязанца нашли крупную партию марихуаны
Правоохранители задержали 38-летнего жителя поселка Соколовка, о котором у правоохранителей была информация по незаконному обороту запрещенных веществ. Во время досмотра у него изъяли сверток с 9 граммами растительного наркотика, в доме обнаружили еще 337 граммов марихуаны. Задержанный пояснил, что вырастил коноплю на участке и изготовил из нее наркотик для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере). Проводится расследование.

У рязанца нашли крупную партию марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранители задержали 38-летнего жителя поселка Соколовка, о котором у правоохранителей была информация по незаконному обороту запрещенных веществ.

Во время досмотра у него изъяли сверток с 9 граммами растительного наркотика, в доме обнаружили еще 337 граммов марихуаны.

Задержанный пояснил, что вырастил коноплю на участке и изготовил из нее наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере). Проводится расследование.