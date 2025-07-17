Telegram приступил к созданию представительства в РФ

Мессенджер Telegram начал процесс создания своего представительства в России в соответствии с законом «о приземлении». Об этом сообщило издание Hi-Tech со ссылкой на информацию реестр Роскомнадзора. Данный шаг стал ответом на критику со стороны российских властей, которая усилилась после выступления первого зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Он указал на то, что Telegram не выполнил требования законодательства, касающиеся открытия юридического лица в России. Закон «о приземлении», вступивший в силу в январе 2022 года, обязывает крупные зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открывать уполномоченное юридическое лицо в стране. За несоблюдение этого требования предусмотрены серьезные меры, включая запрет на рекламу и прием платежей, а также возможность полной блокировки сервиса. Ранее Telegram выполнил лишь два из трех основных требований: зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместил форму обратной связи. С августа 2022 года мессенджер подвергался мерам понуждения за отсутствие физического представительства, включая информирование пользователей о нарушениях законов РФ. Ситуация вокруг иностранных мессенджеров обострилась также в связи с новым законом (41-ФЗ), который с 1 июня запретил ряду организаций, включая банки и госорганы, использование мессенджеров для общения с клиентами. На фоне этого запрета ритейлер «Детский мир» временно объявлял о выходе из Telegram, но позднее удалил свое сообщение.

Мессенджер Telegram начал процесс создания своего представительства в России в соответствии с законом «о приземлении». Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail со ссылкой на информацию из реестра Роскомнадзора.

Данный шаг стал ответом на критику со стороны российских властей, которая усилилась после выступления первого зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Он указал на то, что Telegram не выполнил требования законодательства, касающиеся открытия юридического лица в России.

Закон «о приземлении», вступивший в силу в январе 2022 года, обязывает крупные зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открывать уполномоченное юридическое лицо в стране. За несоблюдение этого требования предусмотрены серьезные меры, включая запрет на рекламу и прием платежей, а также возможность полной блокировки сервиса.

Ранее Telegram выполнил лишь два из трех основных требований: зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместил форму обратной связи. С августа 2022 года мессенджер подвергался мерам понуждения за отсутствие физического представительства, включая информирование пользователей о нарушениях законов РФ.

Ситуация вокруг иностранных мессенджеров обострилась также в связи с новым законом (41-ФЗ), который с 1 июня запретил ряду организаций, включая банки и госорганы, использование мессенджеров для общения с клиентами. На фоне этого запрета ритейлер «Детский мир» временно объявлял о выходе из Telegram, но позднее удалил свое сообщение.