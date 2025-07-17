Россиянам рассказали, что ИИ станет ключом к лечению деменции

Искусственный интеллект (ИИ) может стать ключом к точной диагностике и персонализированной терапии болезни Альцгеймера. Об этом пишет «Газета. ру». Ученые из Кембриджского университета провели повторный анализ данных завершенного клинического испытания, которое ранее считалось неудачным, и обнаружили, что препарат действительно замедляет когнитивное ухудшение, но только у определенной группы пациентов на ранней стадии болезни с медленным прогрессированием. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. С помощью ИИ-модели ученые смогли разделить участников испытания на две группы: тех, у кого заболевание развивается быстро, и тех, у кого — медленно. Анализ показал, что препарат снижает уровень амилоида — ключевого патологического белка — у всех пациентов, однако клинический эффект наблюдается только у группы с медленным прогрессированием. Именно эта группа продемонстрировала замедление когнитивного спада на 46%. Профессор Зои Курци, ведущий автор исследования, отметила, что стандартные методы отбора участников в клинические испытания не учитывают степень и темп развития заболевания. Это может привести к тому, что лекарства не показывают ожидаемого эффекта не из-за их бесполезности, а из-за неправильного подбора пациентов и позднего начала терапии. Использование ИИ позволяет более точно предсказать, как быстро конкретный человек перейдет от легкого когнитивного дефицита к болезни Альцгеймера. По точности прогнозов ИИ превосходит обычные клинические тесты в три раза. Это открытие может существенно повлиять на разработку и тестирование новых препаратов от деменции, позволяя ускорить, удешевить и сделать испытания более эффективными.

Искусственный интеллект (ИИ) может стать ключом к точной диагностике и персонализированной терапии болезни Альцгеймера. Об этом пишет «Газета. ру».

Ученые из Кембриджского университета провели повторный анализ данных завершенного клинического испытания, которое ранее считалось неудачным, и обнаружили, что препарат действительно замедляет когнитивное ухудшение, но только у определенной группы пациентов на ранней стадии болезни с медленным прогрессированием. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

С помощью ИИ-модели ученые смогли разделить участников испытания на две группы: тех, у кого заболевание развивается быстро, и тех, у кого — медленно. Анализ показал, что препарат снижает уровень амилоида — ключевого патологического белка — у всех пациентов, однако клинический эффект наблюдается только у группы с медленным прогрессированием. Именно эта группа продемонстрировала замедление когнитивного спада на 46%.

Профессор Зои Курци, ведущий автор исследования, отметила, что стандартные методы отбора участников в клинические испытания не учитывают степень и темп развития заболевания. Это может привести к тому, что лекарства не показывают ожидаемого эффекта не из-за их бесполезности, а из-за неправильного подбора пациентов и позднего начала терапии. Использование ИИ позволяет более точно предсказать, как быстро конкретный человек перейдет от легкого когнитивного дефицита к болезни Альцгеймера. По точности прогнозов ИИ превосходит обычные клинические тесты в три раза.

Это открытие может существенно повлиять на разработку и тестирование новых препаратов от деменции, позволяя ускорить, удешевить и сделать испытания более эффективными.