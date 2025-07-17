Россиянам назвали способы защитить личные переписки

Гражданам советуют завершить все активные сеансы и включить двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности. При получении сообщений с незнакомых номеров не рекомендуется переходить по ссылкам или открывать вложения, так как они могут содержать вирусы. Если сообщение вызывает подозрения, лучше связаться с отправителем альтернативным способом или встретиться лично. «Не предоставляйте личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров», — предупредили в МВД.

МВД России дало советы россиянам по защите переписки в мессенджерах. Информацию разместили в официальном Telegram-канале ведомства.

Гражданам советуют завершить все активные сеансы и включить двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности. При получении сообщений с незнакомых номеров не рекомендуется переходить по ссылкам или открывать вложения, так как они могут содержать вирусы. Если сообщение вызывает подозрения, лучше связаться с отправителем альтернативным способом или встретиться лично.

«Не предоставляйте личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров», — предупредили в МВД.