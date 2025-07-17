Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших бойцов
В четверг, 17 июля, Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей. Взамен Украина передала 19 погибших российских бойцов.
Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших бойцов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Владимир Мединский.
В четверг, 17 июля, Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей.
Взамен Украина передала 19 погибших российских бойцов.