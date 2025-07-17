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Роскачество обнаружило кишечную палочку у популярных производителей сыра бри
В организации подчеркнули, что присутствие кишечной палочки в сыре недопустимо и свидетельствует о нарушении санитарных норм. Также были выявлены проблемы с маркировкой. Например, французский сыр «Fromager d’Affinos Excellence» продавался на развес без указания даты изготовления, срока годности и информации об импортере. В семи образцах (White Cheese from Zhukovka, «Атон», Natura selection, Montarell, Treville, «Городецкая сыроварня», «Нормандия») не было указано использование безопасных сырных дрожжей Geotrichum candidum, хотя их наличие было подтверждено лабораторно. Это является нарушением законодательства.

Роскачество обнаружило кишечную палочку в сырах с белой плесенью от нескольких брендов, включая «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня». Об этом сообщило ТАСС.

В организации подчеркнули, что присутствие кишечной палочки в сыре недопустимо и свидетельствует о нарушении санитарных норм.

Также были выявлены проблемы с маркировкой. Например, французский сыр «Fromager d’Affinos Excellence» продавался на развес без указания даты изготовления, срока годности и информации об импортере.

В семи образцах (White Cheese from Zhukovka, «Атон», Natura selection, Montarell, Treville, «Городецкая сыроварня», «Нормандия») не было указано использование безопасных сырных дрожжей Geotrichum candidum, хотя их наличие было подтверждено лабораторно. Это является нарушением законодательства.

У брендов Schonfeld и Treville были обнаружены расхождения между фактическим и заявленным содержанием белка и жира.

При этом Роскачество отметило, что ни один из образцов не содержал признаков фальсификации, все они были приготовлены из настоящего молока. Антибиотики, консерванты и опасные добавки также не были обнаружены.