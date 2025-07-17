«Росгосстрах» заработал более 5 млрд чистой прибыли за первое полугодие 2025 года

По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль «Росгосстраха» (РГС) достигла 5,4 млрд рублей, что на 4% больше по сравнению с аналогичным ретроспективно пересчитанным показателем прошлого года.

Страховые премии, собранные компанией, выросли на 8% до 47,8 млрд рублей (по данным операционного учета). Наилучшие результаты «Росгосстрах» традиционно показал в классическом страховании строений и имущества физических и юридических лиц, моторных, а также личных видах страхования (включая страхование от критических заболеваний, например, онкологических).

За первые 6 месяцев года «Росгосстрах» поддержал тысячи клиентов в сложных жизненных ситуациях и выплатил более 23,7 млрд рублей по договорам страхования и перестрахования.

Успешная работа позволила компании нарастить активы до 128,8 млрд рублей. Собственный капитал увеличился до 69,6 млрд рублей.

«Прибыльное первое полугодие — это не только следствие нашей грамотной инвестиционной политики, но и результат синергии агентского, партнерского, корпоративного и цифрового каналов продаж, благодаря которым многие новые и действующие клиенты компании смогли получить защиту в широком спектре страховых решений, — прокомментировал генеральный директор „Росгосстраха“ Максим Шепелев. — Повлияло и то, что мы тщательно следим за эффективностью операционной деятельности и продолжаем серьезные внутренние преобразования, нацеленные на перестройку процессов, цифровизацию и повышение скорости вывода на рынок продуктов, которые отвечают быстроменяющимся потребностям клиентов. Но самое важное для нас — чтобы за каждой инновацией и технологией люди чувствовали реальную заботу и поддержку надежного страхового партнера, который в любом случае рядом»

Так, в конце весны-начале лета этого года «Росгосстрах» урегулировал массовые убытки по природным бедствиям в Тюмени, Красноярске, Чувашии, Краснодарском крае по упрощенной схеме, собирая необходимые справки самостоятельно. А многие случаи по рискам терактов и падению беспилотников РГС рассматривал индивидуально, оперативно осуществляя по ним многомиллионные выплаты, в частности, в Суджанском районе, Тверской, Тульской, Московской и других областях.

Росгосстрах (РГС) — крупнейшая страховая компания страны, которая «изобрела» страхование в России 103 года назад. РГС страхует всё, что важно: здоровье и жизнь, жилье и имущество, предприятия и бизнес, досуг, путешествия и даже любимых питомцев. Благодаря уникальной площадке продаж — около 1500 представительств и 30 тыс. страховых агентов — Росгосстрах всегда был и остается в каждом уголке страны, развивая также партнерский, корпоративный и цифровой каналы. Росгосстрах каждый день выплачивает клиентам более 110 млн рублей по страховым случаям. Подобрать полис и получить поддержку можно в удобном формате — онлайн, в офисе, через агента или по телефону.