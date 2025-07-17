Прокуратура Рязани выявила нарушения санитарных норм в детских садах

Прокуратура Московского района города Рязани провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в детских садах. Об этой сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области. В ходе инспекции были выявлены нарушения, касающиеся использования люминесцентных ламп с различными характеристиками светового излучения в групповых помещениях, а также отсутствие крышек у контейнеров для мусора в хозяйственной зоне. По результатам проверки прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении девяти должностных лиц, которые были рассмотрены с назначением предупреждения. Заведующим дошкольных учреждений были внесены представления, и нарушения уже устранены.

Прокуратура Московского района города Рязани провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в детских садах. Об этой сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

В ходе инспекции были выявлены нарушения, касающиеся использования люминесцентных ламп с различными характеристиками светового излучения в групповых помещениях, а также отсутствие крышек у контейнеров для мусора в хозяйственной зоне.

По результатам проверки прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении девяти должностных лиц, которые были рассмотрены с назначением предупреждения. Заведующим дошкольных учреждений были внесены представления, и нарушения уже устранены.