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Прокуратура Касимова выявила несанкционированную свалку коммунальных отходов
Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления в городе Касимове. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области. В ходе проверки было выявлено, что вдоль проезжей части в районе жилых домов № 31 и № 19 по улице Свердлова несанкционированно складируются коммунальные отходы. Местные органы самоуправления не предприняли необходимых мер для выявления и ликвидации свалки, что стало основанием для вмешательства прокуратуры. По результатам проверки главе администрации округа было внесено представление, и, как сообщает прокуратура, нарушения были устранены.

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления в городе Касимове. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки было выявлено, что вдоль проезжей части в районе жилых домов № 31 и № 19 по улице Свердлова несанкционированно складируются коммунальные отходы.

Местные органы самоуправления не предприняли необходимых мер для выявления и ликвидации свалки, что стало основанием для вмешательства прокуратуры. По результатам проверки главе администрации округа было внесено представление, и, как сообщает прокуратура, нарушения были устранены.

Фото: Прокуратура Рязанской области