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На трех улицах Рязани отключили холодную воду
В четверг, 17 июля, с 09:10 до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица Коняева, дома №№ 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141-143, 145-147, 147, 149, 149 корп.1, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 171 корп.1, 173, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203 частный сектор. С 10:00 до 17:00 холодную воду отключат по адресу: улица Зубковой, дом № 26-в (МБДОУ Детский сад № 7). Ранее воду отключили на улице Новаторов.

На трех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

В четверг, 17 июля, с 09:10 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Коняева, дома №№ 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141-143, 145-147, 147, 149, 149 корп.1, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 171 корп.1, 173, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203 частный сектор.

С 10:00 до 17:00 холодную воду отключат по адресу:

  • улица Зубковой, дом № 26-в (МБДОУ Детский сад № 7).

Ранее воду отключили на улице Новаторов.