Минобороны РФ поделилось целями комбинированного удара по объектам Украины

Российская армия провела масштабный комбинированный удар по военным объектам Украины, используя беспилотники, оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию. Об этом сообщила «Лента. ру» со ссылкой на Минобороны России. В ходе атаки были поражены ключевые цели, включая предприятие, занимающееся производством FPV-дронов, а также места хранения и управления беспилотниками. Уничтожены укрытия комплексов противовоздушной обороны, полевой аэродром и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133 районах. Днем ранее Министерство обороны также отчиталось о нанесении ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по топливно-энергетическим объектам, используемым в интересах ВСУ.

Российская армия провела масштабный комбинированный удар по военным объектам Украины, используя беспилотники, оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию. Об этом сообщила «Лента. ру» со ссылкой на Минобороны России.

В ходе атаки были поражены ключевые цели, включая предприятие, занимающееся производством FPV-дронов, а также места хранения и управления беспилотниками. Уничтожены укрытия комплексов противовоздушной обороны, полевой аэродром и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133 районах.

Днем ранее Министерство обороны также отчиталось о нанесении ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по топливно-энергетическим объектам, используемым в интересах ВСУ.