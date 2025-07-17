Каждый четвертый трудящийся рязанец хотел бы стереть воспоминания о рабочем дне

Исследование показало, что 23% респондентов из Рязанской области готовы рассмотреть процедуру «разделения», при которой человек полностью забывает о рабочем дне после окончания рабочего времени. Еще 24% не определились с ответом, а 52% категорически против такого решения. С возрастом уровень сопротивления такой процедуре растет: среди молодежи (18-24 года) против — 36%, а среди старшего поколения (55+) — 51%. Наиболее активными сторонниками идеи являются молодые люди: 8% из возрастной группы 18-24 лет точно готовы на процедуру, а еще 16% — скорее готовы.

Аналитики банка «Точка» и платформы hh.ru изучили, насколько жители Центрального федерального округа, включая Рязанскую область, готовы отказаться от воспоминаний о рабочих буднях ради более личной жизни.

Исследование показало, что 23% респондентов из Рязанской области готовы рассмотреть процедуру «разделения», при которой человек полностью забывает о рабочем дне после окончания рабочего времени. Еще 24% не определились с ответом, а 52% категорически против такого решения.

С возрастом уровень сопротивления такой процедуре растет: среди молодежи (18-24 года) против — 36%, а среди старшего поколения (55+) — 51%. Наиболее активными сторонниками идеи являются молодые люди: 8% из возрастной группы 18-24 лет точно готовы на процедуру, а еще 16% — скорее готовы.