ГУ ветеринарии Рязанской области опровергло слухи о болезни Ауески в регионе

В Рязанской области возникли слухи о заболевании собак болезнью Ауески, что вызвало беспокойство среди владельцев домашних животных. Главное управление ветеринарии региона опровергло эти сообщения, заявив, что с начала года в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию не поступали пробы от домашних плотоядных животных для исследования на данное заболевание. Сообщение об этом появилось в соцсети учреждения. Кроме того, из других аккредитованных лабораторий не поступало протоколов с положительными диагнозами на болезнь Ауески. В ходе проверки информации о заболевании диагноз был установлен на основании собранного анамнеза и клинических симптомов, однако этот диагноз остается предварительным и не подтвержденным лабораторно. В управлении отметили, что Рязанская область благополучна по болезни Ауески, случаев заболевания в регионе не зарегистрировано. В целях профилактики заболевания у восприимчивых сельскохозяйственных животных проводится вакцинация. В случае появления у домашних животных симптомов, схожих с болезнью Ауески, владельцам рекомендуется обратиться в лабораторию для установления точного диагноза.

В Рязанской области возникли слухи о заболевании собак болезнью Ауески, что вызвало беспокойство среди владельцев домашних животных. Главное управление ветеринарии региона опровергло эти сообщения, заявив, что с начала года в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию не поступали пробы от домашних плотоядных животных для исследования на данное заболевание. Сообщение об этом появилось в соцсети учреждения.

Кроме того, из других аккредитованных лабораторий не поступало протоколов с положительными диагнозами на болезнь Ауески. В ходе проверки информации о заболевании диагноз был установлен на основании собранного анамнеза и клинических симптомов, однако этот диагноз остается предварительным и не подтвержденным лабораторно.

В управлении отметили, что Рязанская область благополучна по болезни Ауески, случаев заболевания в регионе не зарегистрировано. В целях профилактики заболевания у восприимчивых сельскохозяйственных животных проводится вакцинация. В случае появления у домашних животных симптомов, схожих с болезнью Ауески, владельцам рекомендуется обратиться в лабораторию для установления точного диагноза.

Фото: ГУ ветеринарии Рязанской области