Госдума рассмотрит проект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета

Инициативу внесли в Госдуму 16 июля. Отмечается, что параллельно в нижней палате планируют дополнить законопроект о прекращении гражданства за совершение преступлений. В частности, забирать паспорт предлагается у граждан, совершивших такие деяния «по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.