Аркадий Фомин: Сасовский округ становится точкой роста Рязанской области

Развитие Сасовского округа, опыт реализации в муниципалитете национальных проектов продолжили обсуждать на «правительственном часе» в областной Думе. Об этом сообщает сайт органа власти.

Глава округа Евгения Рубцова проинформировала об объединении города Сасово и сельских территорий в единый муниципальный округ и возможностях, которые теперь перед ними открылись. Она отметила, что увеличились собственные доходы бюджета, в том числе из-за изменившихся нормативов отчислений от подоходного налога. Активизировалось участие в программе поддержки местных инициатив: в прошлом году был реализован 21 проект, в этом -26. Благодаря складывающейся экономии есть возможность направлять средства на решение критически важных вопросов по всему округу.

Евгения Рубцова рассказала, что с 2021 года муниципалитет дважды принимал участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В 2022—2023 годах было реализовано 5 мероприятий: реконструкция здания бывшего кинотеатра под размещение современного Центра дополнительного образования, построен новый детский сад, напорный канализационный коллектор, проведен большой объем работ по модернизации инженерной инфраструктуры. В настоящее время ведется строительство стадиона, капитальный ремонт дома культуры, ремонт инженерных коммуникаций в Авиагородке.

С 2018 года только в городе благоустроено 24 территории, из них 4 — благодаря участию и победам во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». Примером реализованных проектов является строительство природно-рекреационного объекта «Парк Стрит».

«Здесь впервые был применен комплексный подход, — рассказала Евгения Рубцова. — Вместе с парком благоустроена вся прилегающая территория: площадь, парковки, велодорожки, построена кратчайшая дорога, соединившая район частной застройки с парком. Такой же комплексный подход мы начали применять и в сельских территориях, где еще много нерешенных проблем».

Евгения Рубцова поделилась опытом, как удается благоустраивать городские и сельские территории с учетом культурно-исторических особенностей, используя при этом возможности федеральных и региональных программ развития. Председатель областной Думы Аркадий Фомин, подводя итоги «правительственного часа», отметил, что «Сасовский округ становится точкой роста Рязанской области».

«Это видно и по цифрам, и по вкладу в наш внутренний региональный продукт. За всеми успехами стоит большая работа управленческого состава и всех жителей округа. Уверен, что динамичное развитие продолжится многие годы», — отметил спикер облдумы.

Аркадий Фомин добавил, что по итогам «правительственного часа» подготовят постановление, в котором будет обозначена проблематика округа, вопросы, в решении которых необходима поддержка региона.

Перед заседанием на улице Почтовой прошла выставка-презентация Сасовского муниципального округа, которую посетили губернатор Павел Малков и председатель облдумы Аркадий Фомин.